Под Самарой столкнулись "Шевроле" и "Фольксваген", пострадали пять человек
Сегодня вечером, в понедельник 7 октября, серьезное ДТП произошло в Волжском районе региона. Примерно в 18-50 на 56 километре трассы "Обводная г. Самара" столкнулись "Шевроле" и "Фольксваген".
- По предварительным данным, в результате ДТП за медицинской помощью обратились 5 человек: два пассажира "Шевроле", водитель и два пассажира "Фольксвагена", среди которых 5-летняя девочка, - сообщили "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Сейчас полицейские продолжают работать на месте аварии. Инспекторы регулируют движение, обеспечивая беспрепятственный проезд для других участников, устанавливают количество и личности пострадавших. По факту происшествия уже проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU