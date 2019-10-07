2019-10-07T20:22:06+03:00
Происшествия

Под Самарой столкнулись "Шевроле" и "Фольксваген", пострадали пять человек

Среди тех, кому понадобилась помощь - пятилетняя девочка
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте происшествия сейчас работают полицейскиеНа месте происшествия сейчас работают полицейскиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня вечером, в понедельник 7 октября, серьезное ДТП произошло в Волжском районе региона. Примерно в 18-50 на 56 километре трассы "Обводная г. Самара" столкнулись "Шевроле" и "Фольксваген".

- По предварительным данным, в результате ДТП за медицинской помощью обратились 5 человек: два пассажира "Шевроле", водитель и два пассажира "Фольксвагена", среди которых 5-летняя девочка, - сообщили "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас полицейские продолжают работать на месте аварии. Инспекторы регулируют движение, обеспечивая беспрепятственный проезд для других участников, устанавливают количество и личности пострадавших. По факту происшествия уже проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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