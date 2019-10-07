2019-10-07T21:58:31+03:00
Общество

Какие странные матрешки! Стало известно, что предлагают сделать на стрелке Волги и Самары

В областной столице презентовали один из проектов застройки стрелки рек Самары и Волги
Михаил ГОРЮНОВ
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Многим горожанам "матрешки" кажутся страннымиМногим горожанам "матрешки" кажутся странными
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7 октября, в понедельник, губернатору Дмитрию Азарову и архитектурному сообществу презентовали проект развития застройки на стрелке рек Самары и Волги.

- Один из возможных вариантов – перенос речного порта и перевод территории в зону жилой застройки с современными общественными пространствами. Проект разработала группа французских экспертов по недвижимости, - сообщили в правительстве региона.

Проект французских разработчиков Фото: соцсети

Проект французских разработчиковФото: соцсети

Авторы проекта рассказали, что он предусматривает создание многофункционального микрорайона на Стрелке. На площади более 280 000 кв.м. разработчики предлагают разместить концертный зал, выставочный, инновационный и торговый центры, ЗАГС и жилые апартаменты, речной причал, рекреационную зону с искусственным прудом и подземный паркинг.

Особенность проекта – семь весьма необычных зданий, выполненных в форме матрешек. Каждое из них получит название в честь притоков Волги.

Дмитрий Азаров в свою очередь акцентировал внимание на том, что необходимо просчитать объемы работ по берегоукреплению, рассчитать нагрузку на транспортную инфраструктуру и прочие риски, а также изучить мнение горожан о том, какой они видят эту территорию. Окончательно этот проект еще не утвержден.

Данный проект - лишь один из возможных вариантов Фото: соцсети

Данный проект - лишь один из возможных вариантовФото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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