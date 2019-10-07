2019-10-07T22:14:23+03:00
Происшествия

"Мерседес" с пьяным водителем перевернул "Фольксваген" в Тольятти, ДТП попало на видео

В аварии также оказалась задействована еще одна иномарка
Михаил ГОРЮНОВ
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К счастью, обошлось без пострадавшихК счастью, обошлось без пострадавшихФото: принтскрин видео.
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Накануне днем, в воскресенье 6 октября, серьезное ДТП произошло в Тольятти. В 15-38 на кольце улиц 40 лет Победы и Льва Яшина столкнулись сразу три иномарки - "Хендай Грета", "Мерседес" и "Фольксваген Туарег".

- 30-летняя водитель "Хендая" не заняла соответствующее крайнее положение машины на проезжей части и задела "Мерседес", за рулем которого находился 32-летний водитель. "Мерседес" впоследствии врезался в "Фольксваген" под управлением 48-летнего мужчины, - рассказали полицейские.

В результате ДТП "Мерседес" и "Фольксваген" получили серьезные повреждения. За медицинской помощью никто из участников аварии не обращался. Как установили на месте сотрудники ГИБДД, водитель "Мерседеса" был пьян и ранее уже несколько раз привлекался за вождение в таком виде.

Сейчас в отношении мужчины составили административный материал, который будут рассматривать в суде. Проверка по факту случившегося продолжается.

ДТП на ул. 40 лет Победы ул. Льва Яшина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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