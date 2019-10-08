В Самаре в торговом центре нашли 156 кг нелегального спортивного питания

СЕГОДНЯ 09:05 2019-10-08T09:05:25+03:00

Товар из США и стран Европы запрещен к ввозу на территорию РФ

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В Самаре таможенники нашли в одном из торговых центров нелегальное спортивное питание. Его привезли из США и стран Европы, что запрещено.

- В ходе проведения таможенного контроля были выявлены 156 кг спортивного питания, странами происхождения которого являлись Польша, Венгрия, США, Великобритания, Германия, Бельгия, Испания и Канада. Ввоз товаров из этих стран на территорию России запрещен. К тому же у продавца не было специального подтверждения от министерства спорта РФ о целевом назначении данной продукции, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Запрещенный товар общим количеством 154 единиц был изъят. В дальнейшем всю эту партию спортивного питания уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU