Самарцы пригрозили перекрыть бетонным блоком проезд от Московского шоссе к Ново-Садовой

СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-08T09:29:05+03:00

Местным жителям не нравится, что по внутриквартальной дороге ездят слишком много машин

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Жители Самары грозятся перекрыть проезд по внутриквартальной дороге, соединяющей Московское шоссе и улицы Ново-Садовой. Им не нравится, что там постоянно ездят машины, а ведь рядом находится школа № 124 и детская площадка. Об этом они рассказали на личной встрече со спикером гордумы Алексеем Дегтевым.

- В границах проспекта Кирова, улицы Ново-Садовой и улицы Губанова находится новый многоэтажный комплекс, автомобили жителей которого утром и вечером движутся непрерывным потоком. Некоторые родители, чтобы защитить детей, готовы установить поперек дороги бетонный блок, - сообщили в пресс-службе думы Самары.

Алексей Дегтев сообщил, что ситуация с перекрытием проезжей части требует изучения. В ближайшее время по данному адресу наведаются депутаты.

ИСТОЧНИК KP.RU