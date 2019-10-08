2019-10-08T12:07:21+03:00
Общество

В Самаре директор предприятия-банкрота оплатит его долги из своего кармана

ООО МПО «ПЖРТ» задолжало больше 5,6 млн рублей за свет компании АО «Самарагорэнергосбыт»
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Директорам предприятий придется ответить за их долги своим кошелькомДиректорам предприятий придется ответить за их долги своим кошельком
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Арбитражный суд обязал бывшего директора ООО МПО «ПЖРТ» Сергея Таганова выплатить АО «Самарагорэнергосбыт» более 5,6 млн рублей. Это сумма задолженности компании, которую уже признали банкротом, перед поставщиком электроэнергии. Основанием для принятия решения о банкротстве как раз и стали долги.

- В связи с нежеланием должника добровольно погасить долги перед АО «Самарагорэнергосбыт» компания была вынуждена обратиться в Службу судебных приставов Кировского района за принудительным взысканием данной суммы. В результате произведённых действий из зарплаты Таганова С.В. происходит удержание средств в пользу АО «СамГЭС», а на долю в уставном капитале его новой фирмы наложен арест для дальнейшей реализации на торгах, - сообщили в АО «Самарагорэнергосбыт».

Теперь руководитель компании может не только лишиться средств, но и не сможет вести бизнес, выезжать за границу, покупать и продавать личный транспорт. Все счет мужчины в банках заблокированы. АО «Самарагорэнергосбыт» собираются и дальше взыскивать долги с других руководителей компаний, которые пытаются уклониться от возврата долгов за электроэнергию через банкротство организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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