2019-10-08T12:11:39+03:00
Общество

Сызранские студенты превратились в гидростроевцев начала прошлого века

Так молодежь энергично отметила 90-летие Сызранской ГЭС
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Студенты постарались опередить коллектив станцииСтуденты постарались опередить коллектив станции
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В Самарской области отмечают 90-летие Сызранской ГЭС. Это уникальное гидротехническое сооружение, сохранившее и свой архитектурный вид, и действующий набор первоначально установленных гидроагрегатов. Самарская сетевая компания, которая сейчас обслуживает ГЭС, решила по-особенному отметить эту дату. На станцию в гости пригласили студентов колледжей и университетов и предложили им стать гидростроевцами 20-х годов прошлого века.

- Ребят разделили на четыре команды, вручили только простейшие орудия труда - кирки, мастерки, лопаты, тачки и поставили задачу выкопать котлован для подводящего канала и возвести кирпичную стену станции. А конкуренцию студентам составили опытные энергетики – работники Сызранской ГЭС, - сообщили в компании.

Победителем стала команда филиала СамГТУ – в подарок они получили дождевики, ведь первых строителей ГЭС за работу когда- то тоже наградили предметами одежды. После соревнований всем гостям праздника провели экскурсию по Сызранской ГЭС и показали агрегаты и приборы, которые исправно работают уже 90 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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