Потерял контроль из-за алкоголя: в Тольятти разбойник напал с ножом в лифте на женщину
Недавно в Автозаводском районе Тольятти произошло разбойное нападение на местную жительницу. Вечером, когда женщина возвращалась домой, вместе с ней в лифт зашел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, потребовал деньги. Тольяттинка, конечно, сильно испугалась, но сумела дать разбойнику отпор.
- Предполагаемого преступника удалось задержать в тот же день. Им оказался 37-летний житель Самары, который уже привлекался к уголовной ответственности за разбой, кражу, грабеж и мошенничество, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Мужчина сознался в нападении на тольяттинку и рассказал, что был пьян и не смог контролировать себя. В отношении самарца было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас он находится под арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU