2019-10-08T12:21:47+03:00
Происшествия

Потерял контроль из-за алкоголя: в Тольятти разбойник напал с ножом в лифте на женщину

Жительница Автограда оказалась не робкого десятка и дала отпор преступнику
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарец зашел вслед за женщиной в лифт и потребовал деньгиСамарец зашел вслед за женщиной в лифт и потребовал деньгиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Недавно в Автозаводском районе Тольятти произошло разбойное нападение на местную жительницу. Вечером, когда женщина возвращалась домой, вместе с ней в лифт зашел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, потребовал деньги. Тольяттинка, конечно, сильно испугалась, но сумела дать разбойнику отпор.

- Предполагаемого преступника удалось задержать в тот же день. Им оказался 37-летний житель Самары, который уже привлекался к уголовной ответственности за разбой, кражу, грабеж и мошенничество, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина сознался в нападении на тольяттинку и рассказал, что был пьян и не смог контролировать себя. В отношении самарца было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас он находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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