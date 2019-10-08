В Сызрани в реке утонула «десятка» с 16-летней девушкой и мужчиной в салоне
В Сызрани на реке Сызранка произошло ЧП. Там скатился в воду автомобиль ВАЗ-2110. Во вторник, 8 октября, около 12:00 в затонувшей машине спасатели нашли тела двух человек: мужчины и девушки-подростка.
- В результате поисково-спасательной операции в районе стрелки ГЭС были обнаружены следы съезда в реку автомобиля, в котором находились двое человек. Ведется следствие. Глава города Николай Лядин выражает соболезнования родным и близким погибших, - сообщили в пресс-службе мэрии Сызрани.
Погибшие — 32-летний уроженец Грузии и 16-летняя местная жительница. Их разыскивали с вечера воскресенья, 6 октября. Насколько известно, в тот день примерно в 21:00 девушка вместе с мужчиной сели в автомобиль возле Тимирязевского парка, и с тех пор об их местонахождении ничего не было известно.
Сейчас работы на месте происшествия продолжаются. Что произошло с молодыми людьми, предстоит установить правоохранителям.
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ИСТОЧНИК KP.RU