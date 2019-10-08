В Сызрани в реке утонула «десятка» с 16-летней девушкой и мужчиной в салоне

СЕГОДНЯ 13:28 2019-10-08T13:29:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сызрани на реке Сызранка произошло ЧП. Там скатился в воду автомобиль ВАЗ-2110. Во вторник, 8 октября, около 12:00 в затонувшей машине спасатели нашли тела двух человек: мужчины и девушки-подростка.

- В результате поисково-спасательной операции в районе стрелки ГЭС были обнаружены следы съезда в реку автомобиля, в котором находились двое человек. Ведется следствие. Глава города Николай Лядин выражает соболезнования родным и близким погибших, - сообщили в пресс-службе мэрии Сызрани.

Погибшие — 32-летний уроженец Грузии и 16-летняя местная жительница. Их разыскивали с вечера воскресенья, 6 октября. Насколько известно, в тот день примерно в 21:00 девушка вместе с мужчиной сели в автомобиль возле Тимирязевского парка, и с тех пор об их местонахождении ничего не было известно.

Сейчас работы на месте происшествия продолжаются. Что произошло с молодыми людьми, предстоит установить правоохранителям.

Знаете подробности этого события? Сообщите нашим журналистам:

Редакция: (846) 270-69-10

Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65

Почта: kpsamara@phkp.ru

ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU