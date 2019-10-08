Бесшумна и экологична: самарские изобретатели собрали первую в мире водородную мотособаку

СЕГОДНЯ 14:35 2019-10-08T14:35:08+03:00

Аппарат можно будет использовать как транспорт или помощник в быту / Фото: snow-bike.ru

Аппарат представляет собой буксировщик с прицепом, который может перевозить груз или человека

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Изобретатели из Самары создали первый в мире водородный вездеход, который представляет из себя буксировщик, тянущий за собой прицеп. В народе такой транспорт называют мотособакой. О новом аппарате в соцсетях сообщил директор научно-исследовательской компании «СНОУБАЙК» Максим Гнедов.

- Буксировщик на гусеничном ходу. Он работает бесшумно и делает вредных выбросов в атмосферу. В будущем его можно будет использовать как транспортное средство или помощника в быту. Система питания вездехода сделана таким образом, что водород преобразуется в электроэнергию без процесса горения, - рассказали изобретатели.

По их словам, над созданием этого буксировщика они работают вместе с компанией-партнером, которая сейчас делает полевую зарядную станцию. После того, как она будет готова, аппарат можно будет заправлять водой или снегом. Мотособака уже прошла тестирование с аккумулятором, теперь она готовится к испытаниям с водородной начинкой.

Самарцы намерены представить экспериментальный образец гибридного водородно-электрического буксировщика на международном форуме в Сколково, который пройдет 21-23 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU