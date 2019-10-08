В Самаре на станции Безымянка сошли с рельсов два вагона грузового поезда с щебнем
Во вторник, 8 октября, на железнодорожной станции Безымянка в Самаре произошло ЧП. Там примерно в 2 часа ночи сошли с рельсов два вагона грузового поезда с щебнем.
- Сход вагонов произошел при проведении маневровых работ на 15 пути станции Безымянка. Опрокидывания вагонов не было. Груз не рассыпался. Никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
По данным правоохранителей, на движении поездов происшествие никак не сказалось. Вагоны удалось вернуть на рельсы в течение 40 минут. Сейчас Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.
Знаете подробности этого события? Сообщите нашим журналистам:
Редакция: (846) 270-69-10
Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65
Почта: kpsamara@phkp.ru
ВКонтакте: https://vk.com/kps163
ИСТОЧНИК KP.RU