В Самаре на станции Безымянка сошли с рельсов два вагона грузового поезда с щебнем

СЕГОДНЯ 15:24 2019-10-08T15:24:43+03:00

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал

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Во вторник, 8 октября, на железнодорожной станции Безымянка в Самаре произошло ЧП. Там примерно в 2 часа ночи сошли с рельсов два вагона грузового поезда с щебнем.

- Сход вагонов произошел при проведении маневровых работ на 15 пути станции Безымянка. Опрокидывания вагонов не было. Груз не рассыпался. Никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным правоохранителей, на движении поездов происшествие никак не сказалось. Вагоны удалось вернуть на рельсы в течение 40 минут. Сейчас Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU