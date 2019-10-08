В Самаре у автобусов № 3 и 13 появятся дополнительные остановки

СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-08T16:03:58+03:00

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В Самаре скорректируют схему движения автобусов № 3 и 13, которые курсируют до поселка Шмидта. Со среды, 9 октября, они начнут делать новые остановки.

- Для автобуса № 13 в направлении Губернского рынка вводится дополнительный остановочный пункт «Улица Владимирская», а в направлении улицы Льва Толстого - «Улица Ленинградская», - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Что касается автобуса № 3, то он будет делать дополнительную остановку «Улица Ленинградская» при движении в сторону улицы Льва Толстого. По данным городского департамента транспорта, увеличить число остановочных пунктов решили по многочисленным просьбам жителей поселка Шмидта. Эти остановки уже полностью оборудованы.

ИСТОЧНИК KP.RU