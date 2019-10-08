В Самаре появились Штутгарт аллея, Орловский микрорайон и сквер Экономистов

СЕГОДНЯ 16:45 2019-10-08T16:46:47+03:00

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В Самаре появились несколько новых общественных пространств. Точнее они уже давно существуют, вот только подходящих названий у них не было. Теперь же этим территориям присвоили соответствующие наименования.

Согласно постановлению городской администрации, безымянная территория, которая находится в границах дачного массива вдоль железной дороги в Красноглинском районе, будет называться Орловский микрорайон. Территория между домами № 120 и № 124 по улице Фрунзе теперь официально называется сквер Эльдара Рязанова, а вот площадка на пересечении улиц Советской Армии и Блюхера — Экономистов сквер.

Территория в Промышленном районе, которая проходит вдоль улицы Ново-Вокзальной на пересечении с улицей Стара-Загора, теперь будет называться Штутгарт аллея. А вот Октябрьская набережная реки Волги, которая располагается от улицы Осипенко до Силикатного оврага, теперь будет называться по-другому. Ее решили переименовать в Софийскую набережную.

ИСТОЧНИК KP.RU