Дождь и ДТП: утром Самара встала в 8-балльных пробках

СЕГОДНЯ 08:05 2019-10-09T08:26:13+03:00

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Погода вновь сменила свое направление и теперь "радует" самарцев дождем и холодом. Многие автомобилисты, как обычно, оказались не готовы к погодным переменам, и в итоге утром в среду, 9 октября, Самара встала в 8-балльных пробках.

Проезд серьезно затруднен на улице Ново-Садовой, на Московском шоссе, на проспекте Кирова, на улице Советской Армии, на Южном шоссе и многих других. Почти весь город на карте Яндекс.Пробки окрасился в красный цвет. Проезд осложняют не только погодные условия, но еще и несколько ДТП.

Так, на Ново-Садовой автомобилисты не смогли разъехаться в районе пересечения с Ново-Вокзальной и Советской Армии. На Московском шоссе движение парализовали аварии на пересечении с проспектом Кирова и улицей Луначарского. Благодаря серьезным пробкам время пути до работы или учебы увеличилось в разы.

ИСТОЧНИК KP.RU