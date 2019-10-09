Движение встало: в Самаре на Южном шоссе "десятка" выкатилась на "встречку" и влетела в иномарку
Утром в среду, 9 октября, на въезде в Самару произошло серьезное ДТП. На Южном шоссе напротив поста ДПС столкнулись три автомобиля, предположительно, две иномарки и ВАЗ-2110. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
- На Южном шоссе "десятку" начало воротить из стороны в сторону, а потом она вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с другой машиной. Там колея на дороге, - поделился один из свидетелей аварии.
По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие. В ГУ МВД по Самарской области "Комсомольской правде - Самара" сообщили, что есть информация об одном погибшем. Сейчас на месте происшествия работают медики скорой помощи, сотрудники ГИБДД и спасатели. Из-за случившегося движение на Южном шоссе оказалось полностью парализовано. Пробка растянулась от улицы Утевской до улицы Авроры.
Авария на Южном шоссе в Самаре 09.10.2019.
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ИСТОЧНИК KP.RU