2019-10-09T09:07:31+03:00
Происшествия

Движение встало: в Самаре на Южном шоссе "десятка" выкатилась на "встречку" и влетела в иномарку

Отечественной легковушке разворотило всю переднюю часть [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Подслушано СамараФото: Подслушано СамараФото: vk.com
Изменить размер текста:

Утром в среду, 9 октября, на въезде в Самару произошло серьезное ДТП. На Южном шоссе напротив поста ДПС столкнулись три автомобиля, предположительно, две иномарки и ВАЗ-2110. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- На Южном шоссе "десятку" начало воротить из стороны в сторону, а потом она вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с другой машиной. Там колея на дороге, - поделился один из свидетелей аварии.

По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие. В ГУ МВД по Самарской области "Комсомольской правде - Самара" сообщили, что есть информация об одном погибшем. Сейчас на месте происшествия работают медики скорой помощи, сотрудники ГИБДД и спасатели. Из-за случившегося движение на Южном шоссе оказалось полностью парализовано. Пробка растянулась от улицы Утевской до улицы Авроры.

Авария на Южном шоссе в Самаре 09.10.2019.

Знаете подробности этого события? Сообщите нашим журналистам:

Редакция: (846) 270-69-10

Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65

Почта: kpsamara@phkp.ru

ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наставник баскетбольной «Самары» возглавил юношескую сборную U18
В Самаре пройдет конференция «Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. ВИЧ, беременность, дети»
В Самаре на проспекте Масленникова 11-летняя школьница по пути в магазин угодила под колеса иномарки
Поликлинике села Рождествено подарили «буханку» на огромных колесах
В Жигулевске пенсионер решил пересчитать пенсию на глазах у знакомой и остался без денег
В Тольятти "качок" попался на почте с контрабандными анаболиками
Дождь и ДТП: утром Самара встала в 8-балльных пробках
В Самаре на Тухачевского загорелся деревянный дом
Родные юной сызранки, которая утонула в машине вместе с 32-летним другом, собирают деньги на свадебное платье
Пассажиры злополучного самарского автобуса №41 могут получить солидную выплату по страховке
В особой экономической зоне «Тольятти» открыто новое производство с 128 рабочими местами
Самарец обещал «сделать» водительские права за 30 тысяч рублей
Самарцы могут выбрать лучшего участкового, который будет представлять регион на всероссийском этапе конкурса
В Самаре появились Штутгарт аллея, Орловский микрорайон и сквер Экономистов
Вор на костылях украл у самарской пенсионерки 1,7 млн рублей
Сделают больше парковочных мест: в Самаре стартовал ремонт еще одного участка улицы Стара-Загора
В Самаре у автобусов № 3 и 13 появятся дополнительные остановки
Туалеты в самарском железнодорожном вокзале станут бесплатными для посещения
В Самаре на станции Безымянка сошли с рельсов два вагона грузового поезда с щебнем
«Вольфсбург» заинтересован в покупке форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева
Не сжигайте траву и не разводите костры: в Самарской области сохраняется риск возникновения лесных пожаров
Бесшумна и экологична: самарские изобретатели собрали первую в мире водородную мотособаку
В Самарской области в общежитии неизвестный зверски убил женщину