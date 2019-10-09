Поликлинике села Рождествено подарили «буханку» на огромных колесах

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-09T09:42:22+03:00

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Поликлиника села Рождествено пополнилась новым автомобилем для оказания неотложной медицинской помощи. Поскольку лечебное учреждение обслуживает 8 отдаленных населенных пунктов, то ему передали на «вооружение» машину повышенной проходимости.

- В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» для села Рождествено приобретен автомобиль УАЗ повышенной проходимости. Он предназначен для эвакуации пациентов с травмами и в тяжелом состоянии в осенне-зимний период, - отметил министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов, который во вторник, 8 октября, вручил ключи он нового автомобиля.

«Буханка» на огромных колесах сможет в непогоду эвакуировать пациентов в Жигулевскую больницу через территорию национального парка «Самарская Лука», а это около 40 км.

ИСТОЧНИК KP.RU