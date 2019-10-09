В Самаре на проспекте Масленникова 11-летняя школьница по пути в магазин угодила под колеса иномарки

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-09T09:53:48+03:00

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Во вторник, 8 октября, около 14:00 на проспекте Масленникова в Самаре произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Там под колеса автомобиля Toyota Corolla угодила 11-летняя девочка.

- 33-летний водитель иномарки двигался со стороны Московского шоссе в направлении улицы Подшипникова. Он наехал на девочку в районе дома № 40 на проспекте Масленникова, когда она одна шла из дома в магазин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, школьница переходила проезжую часть в неположенном месте. Световозвращающих элементов на ее одежде не было. В результате случившегося девочка получила перелом правого бедра. Ее госпитализировал в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU