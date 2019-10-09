В Самаре пройдет конференция «Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. ВИЧ, беременность, дети»

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-09T10:00:03+03:00

В СПИД-центре отмечают, что женщины, которые заразились ВИЧ, все равно могут стать мамами здоровых детей. Фото: "КП" Архив

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В Самаре в гостинице «Ренессанс» на улице Ново-Садовой, 162В в четверг, 10 октября, пройдет межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. ВИЧ, беременность, дети». Участие в ней примут эксперты федерального уровня и ведущие специалисты ПФО, сообщает Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

- Самара не случайно выбрана местом проведения форума. Наш регион относится к поражённым ВИЧ-инфекцией субъектам Российской федерации, причём по способу передачи вируса сейчас преобладает половой путь. Специалисты отмечают, что в этой связи увеличилась доля женщин, которые заражаются ВИЧ-инфекцией. В 2019 году 44 % от всех впервые выявленных случаев инфицирования - это именно представительницы «прекрасного пола». Вирус вышел за пределы так называемых «ключевых групп», - говорится в сообщении.

В СПИД-центре отмечают, что женщины, которые заразились ВИЧ, все равно могут стать мамами здоровых детей. Помочь это сделать могут медики.

- Самарская область является лидером в Приволжском федеральном округе по числу детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных женщин. Риск передачи инфекции от матери к ребёнку во время беременности, родов и грудного вскармливания очень высок, если женщина не принимает специальную терапию, - отмечают в СПИД-центре. - В Самарской области добились достойных результатов в этом вопросе, большинство детей, появившихся на свет от ВИЧ-инфицированных матерей рождаются свободными от вируса. Своими наработками в этом вопросе наши врачи поделятся с коллегами ПФО, а также приобретут новые знания и опыт от ведущих экспертов страны в сфере профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.

Конференция начнется в 8:45.

ИСТОЧНИК KP.RU