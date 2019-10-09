2019-10-09T10:26:08+03:00
Общество

Превратилось в лужу: в Самаре в сквере Дубовый колок пересохло озеро

Местные жители обвинили в этом чиновников, которые вовремя не почистили родники
Анастасия ФИЛАТОВА
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От озера в сквере Дубовый колок осталась небольшая лужаОт озера в сквере Дубовый колок осталась небольшая лужаФото: Twitter.com
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В Самаре в сквере Дубовый колок пересохло озеро. Местные жители видят в этом вину властей, которые якобы вовремя не почистили родники, а вот чиновники закономерно ее отрицают.

- Две недели назад срезали камыш и собрали мусор на озере. Когда вывезут? Очень ждем, когда почистят родники, чтобы озеро наполнилось водой, а то от него ничего не останется, - написали жители домов на улице Стара-Загора в твиттере 7 октября.

Уже на следующий день горожане опубликовали в соцсетях фотографии озера, которое теперь больше похоже на лужу. Самарцы обвинили в этом чиновников, которые вовремя не отреагировали на обращения. Однако первый заместитель главы Самары Владимир Василенко в ответ на это заявил, что «позор не им» и что озеро высохло из-за отсутствия естественной подпитки.

- Уже организованы работы по подаче воды из ближайшего дома с согласованием председателя МКД, - сообщил первый вице-мэр.

В среду, 9 октября, местные жители заметили, что к озеру подъехали 5 поливальный машин. С их помощью организовали подачу воды в пересохший водоем. Почему не вышло протянуть воду из ближайшего дома, остается загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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