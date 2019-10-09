Превратилось в лужу: в Самаре в сквере Дубовый колок пересохло озеро
В Самаре в сквере Дубовый колок пересохло озеро. Местные жители видят в этом вину властей, которые якобы вовремя не почистили родники, а вот чиновники закономерно ее отрицают.
- Две недели назад срезали камыш и собрали мусор на озере. Когда вывезут? Очень ждем, когда почистят родники, чтобы озеро наполнилось водой, а то от него ничего не останется, - написали жители домов на улице Стара-Загора в твиттере 7 октября.
Уже на следующий день горожане опубликовали в соцсетях фотографии озера, которое теперь больше похоже на лужу. Самарцы обвинили в этом чиновников, которые вовремя не отреагировали на обращения. Однако первый заместитель главы Самары Владимир Василенко в ответ на это заявил, что «позор не им» и что озеро высохло из-за отсутствия естественной подпитки.
- Уже организованы работы по подаче воды из ближайшего дома с согласованием председателя МКД, - сообщил первый вице-мэр.
В среду, 9 октября, местные жители заметили, что к озеру подъехали 5 поливальный машин. С их помощью организовали подачу воды в пересохший водоем. Почему не вышло протянуть воду из ближайшего дома, остается загадкой.
ИСТОЧНИК KP.RU