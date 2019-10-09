В Самаре горожане «смыли» в унитаз 6 «КамАЗов» с влажными салфетками
В Самаре коммунальщики собрали целых шесть «КамАЗов» с влажными салфетками. Такой «сюрприз» они обнаружили в одном из аэростенков на очистных сооружениях, который не так давно запустили в работу после реконструкции.
- Огромная серая масса почти полностью забила оборудование и перекрыла поступление воздуха, необходимого для жизнедеятельности микроорганизмов. Последние нужны для биологической очистки стоков, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».
Очистка сооружений все еще продолжается. Из-за этого работу оборудования пришлось на некоторое время приостановить. Как отмечают в организации, в дальнейшем городские очистные сооружения планируется реконструировать. В рамках этих работ там установят механические решетки, которые будут задерживать около 90% мусора.
Между тем, коммунальщики напоминают жителям Самары о необходимости соблюдения правил пользования канализацией. Так, в унитазы нельзя смывать влажные салфетки, зубочистки, ушные палочки, подгузники, шелуху, косточки, скорлупу, наполнители для кошачьих лотков, тряпки и строительный мусор.
ИСТОЧНИК KP.RU