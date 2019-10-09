В Самаре горожане «смыли» в унитаз 6 «КамАЗов» с влажными салфетками

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-09T10:54:52+03:00

Вот в эту грязную массу превращаются попавшие в канализацию влажные салфетки / Фото: РКС-Самара

Коммунальщикам пришлось потрудиться, чтобы собрать весь этот мусор с очистных сооружений

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В Самаре коммунальщики собрали целых шесть «КамАЗов» с влажными салфетками. Такой «сюрприз» они обнаружили в одном из аэростенков на очистных сооружениях, который не так давно запустили в работу после реконструкции.

- Огромная серая масса почти полностью забила оборудование и перекрыла поступление воздуха, необходимого для жизнедеятельности микроорганизмов. Последние нужны для биологической очистки стоков, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Очистка сооружений все еще продолжается. Из-за этого работу оборудования пришлось на некоторое время приостановить. Как отмечают в организации, в дальнейшем городские очистные сооружения планируется реконструировать. В рамках этих работ там установят механические решетки, которые будут задерживать около 90% мусора.

Между тем, коммунальщики напоминают жителям Самары о необходимости соблюдения правил пользования канализацией. Так, в унитазы нельзя смывать влажные салфетки, зубочистки, ушные палочки, подгузники, шелуху, косточки, скорлупу, наполнители для кошачьих лотков, тряпки и строительный мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU