2019-10-09T11:12:56+03:00
Происшествия

В Сызрани беспечный пешеход решил пройтись по дороге и попал под колеса Daewoo

Мужчину госпитализировали в больницу с переломом голени
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Водитель иномарки не смог избежать столкновения с пешеходомВодитель иномарки не смог избежать столкновения с пешеходомФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В Сызрани полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло вечером во вторник, 8 октября. Примерно в 22:10 на 1 км 300 м трассы «Урал — Варламово — Сызрань» водитель Daewoo Nexia сбил 30-летнего пешехода, который решил прогуляться прямо по дороге.

- 39-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны Сызрани в направлении трассы М-5 «Урал», наехал на мужчину, который шел по проезжей части по ходу движения транспортного средства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пешеход получил открытый перелом правой голени. Его госпитализировали. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарские ученые займутся вместе с сербами созданием беспилотника для сельского хозяйства
Держал за волосы и бил монтировкой: жительница Самары рассказала, почему зарезала любимого
Работа по преображению Дома купца Иванова в Самаре в ретро-почту стартует в 2020 году
Кто-то уйдет, а кто-то останется: в Самарской области изменят штат чиновников
Самарцам предложили уникальный кэшбэк на безлимитную связь
Убили лося, косулю и барсука: в Самарской области задержали нескольких браконьеров
В Тольятти председатель ТСЖ несколько месяцев воровала деньги жильцов на «коммуналку»
«Отменить приговор»: прокуратура Самары попросила выпустить укравшего шоколадки детдомовца из тюрьмы
Троллейбус № 6 в Самаре возвращается на прежний маршрут
Слишком часто звонили: в Самарской области коллекторов оштрафовали на 1,5 млн рублей
Вылетел на "встречку" и убил пассажира: появилось видео смертельного ДТП на Южном шоссе
В Самаре горожане «смыли» в унитаз 6 «КамАЗов» с влажными салфетками
Самарские школьники будут готовиться к ОГЭ и ЕГЭ дистанционно
Превратилось в лужу: в Самаре в сквере Дубовый колок пересохло озеро
Наставник баскетбольной «Самары» возглавил юношескую сборную U18
В Самаре пройдет конференция «Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. ВИЧ, беременность, дети»
В Самаре на проспекте Масленникова 11-летняя школьница по пути в магазин угодила под колеса иномарки
Поликлинике села Рождествено подарили «буханку» на огромных колесах