В Сызрани беспечный пешеход решил пройтись по дороге и попал под колеса Daewoo

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-09T11:12:56+03:00

Водитель иномарки не смог избежать столкновения с пешеходом Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Сызрани полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло вечером во вторник, 8 октября. Примерно в 22:10 на 1 км 300 м трассы «Урал — Варламово — Сызрань» водитель Daewoo Nexia сбил 30-летнего пешехода, который решил прогуляться прямо по дороге.

- 39-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны Сызрани в направлении трассы М-5 «Урал», наехал на мужчину, который шел по проезжей части по ходу движения транспортного средства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пешеход получил открытый перелом правой голени. Его госпитализировали. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU