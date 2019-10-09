В Сызрани беспечный пешеход решил пройтись по дороге и попал под колеса Daewoo
В Сызрани полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло вечером во вторник, 8 октября. Примерно в 22:10 на 1 км 300 м трассы «Урал — Варламово — Сызрань» водитель Daewoo Nexia сбил 30-летнего пешехода, который решил прогуляться прямо по дороге.
- 39-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны Сызрани в направлении трассы М-5 «Урал», наехал на мужчину, который шел по проезжей части по ходу движения транспортного средства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося пешеход получил открытый перелом правой голени. Его госпитализировали. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU