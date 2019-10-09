Вылетел на "встречку" и убил пассажира: появилось видео смертельного ДТП на Южном шоссе

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-09T11:12:59+03:00

В результате жуткой аварии на Южном шоссе погиб человек, еще пять пострадали

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Сегодня рано утром, в среду 9 октября, страшное ДТП произошло на Южном шоссе в Самаре. Примерно в 6-30 недалеко от ТЦ "Амбар", напротив поста ДПС, ВАЗ-2110 врезался в Hyundai и Toyota Auris. К сожалению, не обошлось без жертв.

- В результате аварии погиб пассажир "десятки". Еще нескольким пассажирам и водителям понадобилась медицинская помощь. По факту случившегося проводится проверка, - сообщили "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области.

Между тем в социальных сетях появилось видео столкновения. По кадрам видно, что водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и тем самым спровоцировал аварию. Из-за случившегося на Южном шоссе образовалась большая пробка.

Момент смертельного дтп на южном шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU