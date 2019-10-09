2019-10-09T12:27:13+03:00
Происшествия

В Тольятти председатель ТСЖ несколько месяцев воровала деньги жильцов на «коммуналку»

С начала 2019 года дом обслуживала другая УК, но женщина продолжала направлять подложные квитанции
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Женщина успела похитить более 100 тысяч рублейЖенщина успела похитить более 100 тысяч рублейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

В Тольятти председательница одного из ТСЖ стала фигурантом уголовного дела. Ее заподозрили в краже коммунальных платежей жителей дома № 61 на улице 40 лет Октября.

- Проверка показала, что с января 2019 года дом обслуживает УК «Стронж-Сервис». Она заключила договоры с ресурсоснабжающими организациями. Однако председатель правления ТСЖ незаконно продолжала начислять жильцам плату за ЖКУ, направляя подложные квитанции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Таким образом, женщина успела похитить более 100 тысяч рублей. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Сейчас его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарские ученые займутся вместе с сербами созданием беспилотника для сельского хозяйства
Держал за волосы и бил монтировкой: жительница Самары рассказала, почему зарезала любимого
Работа по преображению Дома купца Иванова в Самаре в ретро-почту стартует в 2020 году
Кто-то уйдет, а кто-то останется: в Самарской области изменят штат чиновников
Самарцам предложили уникальный кэшбэк на безлимитную связь
Убили лося, косулю и барсука: в Самарской области задержали нескольких браконьеров
«Отменить приговор»: прокуратура Самары попросила выпустить укравшего шоколадки детдомовца из тюрьмы
Троллейбус № 6 в Самаре возвращается на прежний маршрут
Слишком часто звонили: в Самарской области коллекторов оштрафовали на 1,5 млн рублей
Вылетел на "встречку" и убил пассажира: появилось видео смертельного ДТП на Южном шоссе
В Сызрани беспечный пешеход решил пройтись по дороге и попал под колеса Daewoo
В Самаре горожане «смыли» в унитаз 6 «КамАЗов» с влажными салфетками
Самарские школьники будут готовиться к ОГЭ и ЕГЭ дистанционно
Превратилось в лужу: в Самаре в сквере Дубовый колок пересохло озеро
Наставник баскетбольной «Самары» возглавил юношескую сборную U18
В Самаре пройдет конференция «Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. ВИЧ, беременность, дети»
В Самаре на проспекте Масленникова 11-летняя школьница по пути в магазин угодила под колеса иномарки
Поликлинике села Рождествено подарили «буханку» на огромных колесах