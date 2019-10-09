В Тольятти председатель ТСЖ несколько месяцев воровала деньги жильцов на «коммуналку»
В Тольятти председательница одного из ТСЖ стала фигурантом уголовного дела. Ее заподозрили в краже коммунальных платежей жителей дома № 61 на улице 40 лет Октября.
- Проверка показала, что с января 2019 года дом обслуживает УК «Стронж-Сервис». Она заключила договоры с ресурсоснабжающими организациями. Однако председатель правления ТСЖ незаконно продолжала начислять жильцам плату за ЖКУ, направляя подложные квитанции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Таким образом, женщина успела похитить более 100 тысяч рублей. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Сейчас его расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU