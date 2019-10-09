Убили лося, косулю и барсука: в Самарской области задержали нескольких браконьеров

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-09T13:02:54+03:00

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В Самарской области с начала октября поймали уже нескольких местных жителей, которые занимались незаконной охотой. Жертвами браконьеров стали сибирская косуля, барсук, лось и два зайца.

Так, 3 октября на территории охотничьего угодья «Пойменное» в Красноармейском районе была задержана группа охотников на автомобиле УАЗ, в багажнике которого находился труп косули. Сумма причиненного ущерба составила 200 тысяч рублей. Браконьер пообещал его возместить. Буквально на следующий день сотрудники департамента охоты и рыболовства вместе с егерями задержали в Хворостянском охотничьем угодье автомобиль «Лада Веста», водитель которого незаконно застрелил барсука. В отношении него составили протокол по статье «Нарушение правил охоты».

Одного из последних нарушителей поймали ночью 6 октября в Безенчукском районе. Сотрудники ДПС остановили автомобиль УАЗ-«Патриот» с группой охотников, которые незаконно добыли лося и два зайца. При досмотре полицейские нашли у них четыре ружья, на одном из которых был установлен тепловизионный прицел. Стражи порядка выяснили, кто именно убил животных, и возбудили в отношении него уголовное дело. Причиненный ущерб в 240 тысяч рублей браконьер уже возместил.

ИСТОЧНИК KP.RU