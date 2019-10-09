2019-10-09T13:36:41+03:00
Общество

Кто-то уйдет, а кто-то останется: в Самарской области изменят штат чиновников

Правительство готовит постановление о корректировке числа госслужащих
Анастасия ФИЛАТОВА
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Региональное правительство собирается скорректировать число чиновников к началу 2021 годаРегиональное правительство собирается скорректировать число чиновников к началу 2021 годаФото: Евгения ГУСЕВА
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Правительство Самарской области собирается в ближайшие два года скорректировать количество чиновников в различных ведомствах. Власти уже подготовили соответствующий проект постановления. Его опубликовали на сайте регионального правительства.

Согласно документу, так называемый «линейный персонал» будет увеличен, а вот руководство, наоборот, будет сокращено. Такие изменения в нормативы численности чиновников решили внести в целях повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти региона.

Так, штатная численность отдела до 31 декабря 2020 года должна составлять не менее трех человек, а с 1 января 2021 года — не менее пяти. В других отделах количество чиновников к этому сроку планируется увеличить до 7-13 человек. Что касается руководящего состава, то министры лишатся части своих заместителей. К примеру, до 31 декабря 2020 года их должно быть не более пяти, а с 1 января 2021 года — не более 4. Сейчас проект постановления правительства Самарской области проходит антикоррупционную экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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