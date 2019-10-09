Держал за волосы и бил монтировкой: жительница Самары рассказала, почему зарезала любимого

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-09T14:21:14+03:00

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Настоящая драма разыгралась в квартире дома на пр.Карла Маркса в марте этого года: отбиваясь от пьяного сожителя, женщина ударила его ножом в живот. Через три дня мужчина скончался, а Оксана З. оказалась под следствием. В начале октября суд вынес ей обвинительный приговор.

Оксана и Андрей познакомились в конце 2013 года, их отношения длились более 5 лет и, по словам женщины, все это время он ее ревновал. В трезвом состоянии дальше словесного выяснения отношения дело не доходило, но стоило Андрею выпить, как он становился агрессивным до такой степени, что мог на нее поднять руку.

Так случилось и 15 марта: пара выпивала, Андрей снова начал разговор об изменах, разгорелась ссора. «Он сказал, что давно не бил меня, поднял монтировку, которая стояла у кровати, потом схватил меня за волосы и начал избивать, - вспоминала в суде Оксана З. – Я вывернулась и сумела дотянуться до кухонного ножа, приставила его к горлу Андрея, просила его успокоиться. Он дернулся, порезался, а потом сказал: «Раз взяла нож, так и бей». Он меня спровоцировал, и я ударила его ножом в живот».

Суд, однако, не согласился с версией о провокации со стороны Андрея, которого медики спасти не смогли. Также не подтвердилась и версия о самообороне: ведь женщина могла просто убежать, а вместо этого напала сама.

«Между тем, суд учел тот факт, что подсудимая вину признала полностью, сама вызвала «Скорую помощь» и полицию на место происшествия, написала явку с повинной и впоследствии давала полные и исчерпывающие показания», - рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары.

2 октября Оксану З. признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека, и приговорили к 4 с половиной годам колонии общего режима. Плюс суд обязал ее выплатить 200 тысяч рублей матери погибшего - пенсионерка просила миллион рублей за погибшего сына-кормильца. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU