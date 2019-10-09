2019-10-09T16:04:40+03:00
Спорт

Станислав Черчесов рассказал, как Александр Соболев работает в сборной

По словам наставника национальной команды, нужно больше времени, чтобы делать какие-то выводы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Соболев вызван в сборную России после того, как нападающий «Локомотива» Федор Смолов получил травму. Фото: vk.com/teamrussia.Соболев вызван в сборную России после того, как нападающий «Локомотива» Федор Смолов получил травму. Фото: vk.com/teamrussia.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как работает в сборной форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев. По словам наставника национальной команды, нужно больше времени, чтобы делать какие-то выводы.

- Что касается Соболева, то два дня - это мало, чтобы делать выводы. Мы никогда не принимаем скоропалительных решений. Сегодня он прошел еще один тест на скоростные характеристики. Опыт подсказывает, что практически ни один футболист, который был вызван в первый раз, не раскрывается сразу ни как личность, ни как футболист. Когда он окончательно вольётся, тогда можно будет судить. Время покажет, мы никого не торопим, - приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Напомним, Соболев вызван в сборную России после того, как нападающий «Локомотива» Федор Смолов получил травму.

Ближайший матч национальная команда проведет завтра, 10 октября, против Шотландии в рамках отборочного турнира на Евро-2020. Встреча пройдет в «Лужниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

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