Пора утепляться: в Самарской области похолодает до -2 градусов

СЕГОДНЯ 16:21 2019-10-09T16:21:23+03:00

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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области во второй половине этой недели. Судя по данным Приволжского УГМС, в регионе будет ветрено, дождливо, а местами и очень холодно.

Так, в ночь на четверг, 10 октября, местами по области пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит -1...4 °C, а скорость ветра — 3-8 м/с. Днем также ожидается небольшой дождь. Юго-западный ветер усилится до 6-11 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах 6...11 °C.

В ночь на пятницу, 11 октября, ветер сменит свое направление на южное и будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха опустится до 3...8 °C, а местами и вовсе до -2 °C. Днем временами будет идти дождь. Местами порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Столбики термометров поднимутся до 7...12 °C. В ночь на субботу, 12 октября, в регионе прогнозируется дождь, местами сильный. Температура воздуха составит 3...8 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU