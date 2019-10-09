Юная отличница из Самары претендует на звание "Самой красивой девочки России"

СЕГОДНЯ 16:32 2019-10-09T18:01:52+03:00

Победительницу выбирают среди 30 тыс. участниц, среди которых есть и школьницы из Самары и Сызрани

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11-летняя отличница из Самары претендует на звание "Самой красивой девочки России". Дарья Казакова учится в пятом классе, с 4 лет занимается хореографией, увлекается плаванием, а в прошлом году участвовала в соревнованиях по батутному спорту.

- Даша уже полгода ходит в модельную школу самарскую. Там мы и узнали о конкурсе и загорелись идеей поучаствовать. Я не пророчу дочке будущего известной модели, конечно, я понимаю, как это сложно и дорого. Но я уверена, что занятия помогут ей чувствовать себя увереннее, не испытывать сложностей в общении с людьми и стать успешным человеком, - говорит мама Даши Анна Казакова.

Сама девочка понимает, что даже войти в десятку лучших будет непросто. Но не отчаивается: ведь в таком конкурсе главное вера в себя.

- Конечно, 30 тыс. участниц со всей страны - это очень высокая конкуренция. Но мы просто хотели показать, что в Самаре самые красивые и женщины, и девочки, - улыбается Анна.

Поддержать юную красавицу из Самары можно на сайте конкурса. После завершения конкурса жюри выберет 18 самых красивых детей в нескольких возрастных категориях. Онлайн-голосование продлится до 15 декабря, итоги подведут 25 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU