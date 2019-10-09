2019-10-09T16:52:40+03:00
Происшествия

В Самаре автомобиль Росгвардии угодил в ДТП с Mitsubishi Lancer

Водитель служебного автомобиля не убедился, что его пропускают на перекрестке
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: samara.dtp.officialФото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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В среду, 9 октября, на улице Луначарского в Самаре произошло ДТП с участием служебной машины Росгвардии — Lada Granta. Примерно в 8:50 она столкнулась с автомобилем Mitsubishi Lancer. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- 35-летний водитель «Гранты» двигался с включенными световыми и звуковыми сигналами со стороны улицы Ново-Садовой в направлении Московского шоссе. Проезжая перекресток, он не убедился в том, что его пропускают, и столкнулся с иномаркой под управлением 38-летнего водителя, который двигался по улице Мичурина, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Однако с утра это ДТП серьезно осложнило движение транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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