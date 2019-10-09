На набережной в Самаре собираются построить новую станцию метро

СЕГОДНЯ 19:56 2019-10-09T19:59:51+03:00

Последнюю на данный момент станцию метро в Самаре – «Алабинскую» - открыли в 2015 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре собираются скорректировать территорию в границах улиц Фрунзе и Комсомольской, а также рек Волга и Самара. Министерство строительства региона ищет подрядчика, который займется этим. Заявка опубликована на сайте госзакупок. Среди всего прочего от подрядной организации требуется внести правки в линию метрополитена для размещения на набережной новой станции метро.

Кроме того, подрядчик должен будет скорректировать инженерные сети, а также транспортную схему для строительства Южной обводной дороги от улицы Водников до Южного шоссе. Все работы нужно выполнить до 20 декабря.

Максимальная цена, которую предлагает министерство строительства – 6,9 млн рублей.

Напомним, последнюю станцию метро в Самаре – «Алабинскую» - открыли в 2015 году. Ранее власти заявляли о намерении открыть станцию «Театральную», которая должна появиться около театра оперы и балета.

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ИСТОЧНИК KP.RU