На набережной в Самаре собираются построить новую станцию метро
В Самаре собираются скорректировать территорию в границах улиц Фрунзе и Комсомольской, а также рек Волга и Самара. Министерство строительства региона ищет подрядчика, который займется этим. Заявка опубликована на сайте госзакупок. Среди всего прочего от подрядной организации требуется внести правки в линию метрополитена для размещения на набережной новой станции метро.
Кроме того, подрядчик должен будет скорректировать инженерные сети, а также транспортную схему для строительства Южной обводной дороги от улицы Водников до Южного шоссе. Все работы нужно выполнить до 20 декабря.
Максимальная цена, которую предлагает министерство строительства – 6,9 млн рублей.
Напомним, последнюю станцию метро в Самаре – «Алабинскую» - открыли в 2015 году. Ранее власти заявляли о намерении открыть станцию «Театральную», которая должна появиться около театра оперы и балета.
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ИСТОЧНИК KP.RU