2019-10-09T20:25:43+03:00
Общество

Минобру России рекомендовал назначить на пост ректора Самарского университета нынешнего врио

Владимир Богатырев исполняет обязанности ректора с января 2019 года
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Врио Самарского университета Владимир Богатырев стал в январе 2019 года. Фото: ssau.ru.Врио Самарского университета Владимир Богатырев стал в январе 2019 года. Фото: ssau.ru.
Изменить размер текста:

Аттестационная комиссия рекомендовала Министерству образования России назначить на пост ректора Самарского национального исследовательского университета имени Королева Владимира Богатырева. Это следует из выписки протокола заседания комиссии, которая опубликована на сайте Минобра РФ. Сейчас Богатырев является временно исполняющим обязанности ректора вуза.

Врио Самарского университета Владимир Богатырев стал в январе 2019 года. Сейчас он успешно прошел аттестацию и готов полноправно возглавить вуз. По уставу университета, ректора назначают на пять лет.

Напомним, на этом посту Богатырев сменил Евгения Шахматова, который сначала был ректором СГАУ, а затем объединенного с СамГУ вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24