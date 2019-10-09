Минобру России рекомендовал назначить на пост ректора Самарского университета нынешнего врио

СЕГОДНЯ 20:25 2019-10-09T20:25:43+03:00

Врио Самарского университета Владимир Богатырев стал в январе 2019 года. Фото: ssau.ru.

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Аттестационная комиссия рекомендовала Министерству образования России назначить на пост ректора Самарского национального исследовательского университета имени Королева Владимира Богатырева. Это следует из выписки протокола заседания комиссии, которая опубликована на сайте Минобра РФ. Сейчас Богатырев является временно исполняющим обязанности ректора вуза.

Врио Самарского университета Владимир Богатырев стал в январе 2019 года. Сейчас он успешно прошел аттестацию и готов полноправно возглавить вуз. По уставу университета, ректора назначают на пять лет.

Напомним, на этом посту Богатырев сменил Евгения Шахматова, который сначала был ректором СГАУ, а затем объединенного с СамГУ вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU