Смертельное ДТП: в Самарской области водитель такси выехал на «встречку» и столкнулся с УАЗом
Вечером в среду, 9 октября, на 3 км 300 м трассы «Подъем Михайловка - Богдановка - Алексеевка» произошло смертельное ДТП. Там примерно в 18:00 таксист на Datsun on-DO влетел во встречный УАЗ. Об этом «Комсомольской правде - Самара» сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
- За рулем иномарки находился 22-летний житель села Коноваловка Борского района. Он двигался со стороны села Дмитриевка в направлении трассы «Самара - Большая Черниговка». В пути следования автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗом под управлением 36-летнего водителя, - рассказали полицейские.
Сильный удар пришелся в правую часть такси. Иномарке смяло всю пассажирскую сторону. К сожалению, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU