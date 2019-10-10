Смертельное ДТП: в Самарской области водитель такси выехал на «встречку» и столкнулся с УАЗом

СЕГОДНЯ 08:17 2019-10-10T08:17:53+03:00

Иномарке смяло всю правую сторону после столкновения с "буханкой" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вечером в среду, 9 октября, на 3 км 300 м трассы «Подъем Михайловка - Богдановка - Алексеевка» произошло смертельное ДТП. Там примерно в 18:00 таксист на Datsun on-DO влетел во встречный УАЗ. Об этом «Комсомольской правде - Самара» сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

- За рулем иномарки находился 22-летний житель села Коноваловка Борского района. Он двигался со стороны села Дмитриевка в направлении трассы «Самара - Большая Черниговка». В пути следования автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗом под управлением 36-летнего водителя, - рассказали полицейские.

Сильный удар пришелся в правую часть такси. Иномарке смяло всю пассажирскую сторону. К сожалению, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU