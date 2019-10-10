Хотел освободить преступника: в Самаре судью задержали за получение взятки
Михаил Бурцев попался при получении первого транша в 250 тысяч рублей
Разбирательство по делу продолжаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре за взятку задержан очередной представитель власти. Силовики поймали на коррупционном деянии судью Волжского районного суда Михаила Бурцева.
- Деньги (1-й транш - 250 тысяч рублей) предназначались за условно-досрочное освобождение преступника. Задержание проходили с санкции областного суда, - сообщает в своем твиттере депутат госдумы РФ Александр Хинштейн.
Операцию по задержанию Бурцева проводили сотрудники ФСБ. Сейчас все материалы по делу у них, в дальнейшем их планируют передать в Следственный комитет.
ИСТОЧНИК KP.RU