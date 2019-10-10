2019-10-10T10:22:31+03:00
Происшествия

Хотел освободить преступника: в Самаре судью задержали за получение взятки

Михаил Бурцев попался при получении первого транша в 250 тысяч рублей
Михаил ГОРЮНОВ
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Разбирательство по делу продолжаетсяРазбирательство по делу продолжаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре за взятку задержан очередной представитель власти. Силовики поймали на коррупционном деянии судью Волжского районного суда Михаила Бурцева.

- Деньги (1-й транш - 250 тысяч рублей) предназначались за условно-досрочное освобождение преступника. Задержание проходили с санкции областного суда, - сообщает в своем твиттере депутат госдумы РФ Александр Хинштейн.

Операцию по задержанию Бурцева проводили сотрудники ФСБ. Сейчас все материалы по делу у них, в дальнейшем их планируют передать в Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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