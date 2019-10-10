В Тольятти ищут пропавшую 15-летнюю девушку с черным рюкзаком

СЕГОДНЯ 13:54 2019-10-10T13:54:13+03:00

Юная жительница Автограда с 8 октября не выходит на связь с близкими

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В Самарской области родственники и волонтеры разыскивают 15-летнюю Юлию Волкову. Последний раз ее видели в Тольятти в понедельник, 8 октября. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

Приметы девушки: рост 165 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения она была одета в темно-коричневую куртку с капюшоном, светлую кофту, темную юбку. На ногах у девушки были черные колготки и черные кеды со светлой подошвой. С собой у нее был черный рюкзак.

Сейчас ведется инфопоиск. Инфорг поиска от ДПСО "Лиза Алерт" - Дарья, телефон: 8-903-335-43-45.

ИСТОЧНИК KP.RU