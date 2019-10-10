Стало известно, когда начнут строить вторую очередь Фрунзенского моста

СЕГОДНЯ 14:26 2019-10-10T14:26:40+03:00

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Власти Самарской области рассказали о планах по строительству и ремонту дорог на 2020 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В эту программу решили включить строительство второго этапа Фрунзенского моста.

- Проектом второго этапа мостового перехода «Фрунзенский» предусмотрено строительство магистральной трассы общегородского значения от улицы Шоссейной до границы Самары. Ее протяженность составит 7,8 км, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Предполагается, что дорога будет иметь выходы на несколько трасс: в направлении Оренбурга и Казахстана, а также Самара - Волгоград. Кроме того, она обеспечит транспортную доступность микрорайона Южный города и Новокуйбышевска.

ИСТОЧНИК KP.RU