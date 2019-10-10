В Самаре на перекрестке Кирова - Мирная Granta после ДТП перевернулась на крышу
Днем в четверг, 10 октября, в Самаре на печально знаменитом перекрестке проспект Кирова - улица Мирная вновь произошло ДТП. Там столкнулись две отечественные легковушки: Lada Kalina и Lada Granta. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
- Водитель "Гранты" решил проскочить перекресток и в итоге оказался на крыше. Он опрокинулся на газон. Может, пора уже на этот перекресток поставить светофор? - поделились свидетели аварии.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и полицейские. Пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, пока не известно. Из-за ДТП на проспекте Кирова образовалась серьезная пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU