Появился список дорог Самарской области, которые приведут в порядок в 2020 году

СЕГОДНЯ 16:17 2019-10-10T16:20:14+03:00

В следующем году в Самарской области обновят несколько десятков километров дорог Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В регионе собираются отремонтировать еще 18 участков дорог

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В Самарской области в 2020 году приведут в порядок 225 км автомобильных дорог. На их ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» направят 5,5 млрд рублей.

- В следующем году запланирован ремонт 18 участков региональных трасс на территории Волжского, Похвистневского, Исаклинского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Красноармейского, Красноярского, Приволжского, Сергиевского и Ставропольского районов, а также Самары, Новокуйбышевска и Чапаевска, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Список дорог, которые отремонтируют в 2020 году:

1. Капитальный ремонт трассы «Самара — Волгоград — Новокуйбышевск» —Маяк – Томылово на территории Новокуйбышевска и Чапаевска;

2. Ремонт трассы «Самара — Бугуруслан» на участке 133 км – 153 км в Похвистневском районе;

3. Капитальный ремонт трассы «Сосновка - Новое Мансуркино» на участке 0 км – 8+544 км в Похвистневском районе;

4. Капитальный ремонт проспекта Кирова на от улицы Ветлянской до Кировского моста в Самаре;

5. Ремонт дороги «Новокуйбышевск - Речников» на участке 0 км – 6+123 км в Новокуйбышевске;

6. Ремонт дороги «Кинель - Богатое – Борское» на участке 0 км – 1+236 км в Кинельском районе;

7. Капитальный ремонт дороги «Самара - Волгоград» - Красноармейское - Пестравка на участке 16+500 км – 31+000 км в Красноармейском районе;

8. Капитальный ремонт дороги «Приволжье - Екатериновка» на участке 1+500 км – 10+ км в Приволжском районе;

9. Ремонт трассы «Урал» - Сергиевск - Челно-Вершины на участке 0 км – 12 км в Сергиевском районе;

10. Ремонт Обхода села Сергиевска на участке 0 км – 12+513 км в Сергиевском районе;

11. Ремонт дороги «Кинель - Богатое» - Круглинский на участке 0 км – 14+950 км в Кинельском районе;

12. Ремонт дороги «Усть-Кинельский – Новый Сарбай – «Урал – Муханово» на участке 0 км – 16+ км в Кинельском районе;

13. Ремонт дороги «Отрадный – Богатое» - Борское на участке 14+000 км – 28 км в Кинель-Черкасском районе;

14. Ремонт трассы «Урал» - Исаклы – Шентала на участке 0 км – 12+600 км в Исаклинском районе;

15. Ремонт дороги «Курумоч – Новый Буян» - Старая Бинарадка на участке 0 км – 10+700 км в Волжском и Красноярском районах;

16. Ремонт дороги «Тольятти - Ташелка» на участке 14 км – 23+ км, 26 км – 27+ км в Ставропольском районе;

17. Ремонт дороги «Тольятти - Узюково – Димитровград» на участке 25+700 км – 29+700 км в Ставропольском районе;

18. Реконструкция дороги «Самара - Бугуруслан» на участке 118+700 км – 133 км в Похвистневском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU