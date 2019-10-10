Стало известно, на каких улицах Самары могут появиться выделенные полосы для автобусов
На пяти самарских улицах могут появиться выделенные полосы для общественного транспорта. Такое предложение директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов и директор «Самара Авто Газ» Александр Бугаков озвучили на заседании Общественного совета при городском Департаменте транспорта. Речь идет об ул. Красноармейская, Владимирская, Галактионовская, Аэродромная и Полевая
- Предложение касается тех мест, где происходят значительные заторы на дорогах, - заявили авторы проекта.
В департаменте транспорта Самары заявили, что готовы обсуждать инициативу, и взялись организовать встречу со всеми профильными департаментами, а также МКУ «Центр организации дорожного движения», чтоб вместе рассмотреть целесообразность такой меры.
ИСТОЧНИК KP.RU