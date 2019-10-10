2019-10-10T21:35:47+03:00
Общество

«Закрывала глаза на нарушения»: сотрудница пожарного надзора Тольятти попалась на взятках

По версии следствия женщина неоднократно получала от предпринимателей мзду за лояльность
Ольга НОВИКОВА
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Против подозреваемой во взяточничестве возбудили уголовное делоПротив подозреваемой во взяточничестве возбудили уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудницы пожарного надзора. По версии Следственного отдела по Автозаводскому району города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области старший инспектор одного из отделений ГУ МЧС по Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району Самарской области, регулярно брала взятки

- Инспектор обвиняется в совершении 5 преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки), - пояснили в СУ СК РФ по Самарской области.

Следствие считает, что в прошлом году женщина пять раз получала от предпринимателей взятки - от 15 до 200 тысяч рублей за то, что закрывала глаза на выявленные при проверках нарушения противопожарной безопасности. В общей сложности обвиняемая получила с бизнесменов более 300 тысяч рублей.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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