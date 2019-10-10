«Закрывала глаза на нарушения»: сотрудница пожарного надзора Тольятти попалась на взятках
В Тольятти завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудницы пожарного надзора. По версии Следственного отдела по Автозаводскому району города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области старший инспектор одного из отделений ГУ МЧС по Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району Самарской области, регулярно брала взятки
- Инспектор обвиняется в совершении 5 преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки), - пояснили в СУ СК РФ по Самарской области.
Следствие считает, что в прошлом году женщина пять раз получала от предпринимателей взятки - от 15 до 200 тысяч рублей за то, что закрывала глаза на выявленные при проверках нарушения противопожарной безопасности. В общей сложности обвиняемая получила с бизнесменов более 300 тысяч рублей.
Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU