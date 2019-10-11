В Самарской области грузовик с древесиной не уступил дорогу "десятке": один человек попал в больницу

СЕГОДНЯ 08:25 2019-10-11T08:25:04+03:00

Водитель грузовика не пропустил легковушку при выезде с прилегающей территории Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

Вечером в четверг, 10 октября, на 25 км трассы "Урал" - Сергиевск - Челно-Вершины" произошло ДТП с участием большегруза и легковушки. Примерно в 18:35 там столкнулись грузовик "Мерседес Бенц", который вез древесину", и автомобиль ВАЗ-21101.

- - За рулем большегруза находился 51-летний мужчина. Он, при выезде на дорогу с прилегающей территории не пропустил легковой автомобиль под управлением 51-летнего водителя и столкнулся с ним, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель "десятки" получил серьезные травмы, с которыми его госпитализировали в травматологическое отделение. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU