2019-10-11T08:25:04+03:00
Происшествия

В Самарской области грузовик с древесиной не уступил дорогу "десятке": один человек попал в больницу

Водителя легковушки госпитализировали в травматологическое отделение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель грузовика не пропустил легковушку при выезде с прилегающей территорииВодитель грузовика не пропустил легковушку при выезде с прилегающей территорииФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вечером в четверг, 10 октября, на 25 км трассы "Урал" - Сергиевск - Челно-Вершины" произошло ДТП с участием большегруза и легковушки. Примерно в 18:35 там столкнулись грузовик "Мерседес Бенц", который вез древесину", и автомобиль ВАЗ-21101.

- - За рулем большегруза находился 51-летний мужчина. Он, при выезде на дорогу с прилегающей территории не пропустил легковой автомобиль под управлением 51-летнего водителя и столкнулся с ним, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель "десятки" получил серьезные травмы, с которыми его госпитализировали в травматологическое отделение. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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