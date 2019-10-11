В Тольятти пассажир с пистолетом выгнал таксиста на улицу и укатил на его машине

СЕГОДНЯ 09:17 2019-10-11T09:17:09+03:00

Тольяттинцу грозит до 10 лет лишения свободы за разбойное нападение на таксиста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Далеко уехать разбойнику не удалось — его задержали в течение 20 минут

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В Тольятти полицейские раскрыли разбойное нападение на 46-летнего водителя такси, которое произошло вечером 5 октября на улице Комсомольской. Мужчина, подвозя очередного клиента, чуть не лишился жизни и остался без своей машины.

- Пассажир, угрожая таксисту предметом, похожим на пистолет, завладел его автомобилем «Лада Кадина» и скрылся. Задержать злоумышленника удалось через 20 минут после поступления сообщения о нападении, - сообщил начальник ОИОС ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Сотрудники ППС заметили угнанный автомобиль во дворе дома на улице Ленина. Полицейские задержали подозреваемого и доставили его в ближайший отдел. Разбойником оказался ранее несудимый 30-летний местных житель. При нем был найден травматический пистолет. Он сознался в содеянном. В отношении тольяттинца было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU