В Самаре во дворе на Пионерской нашли тело 13-летней девочки
Вечером в четверг, 10 октября, в центре Самары произошло ЧП. Возле жилого дома была найдена мертвой 13-летняя девочка.
- Тело подростка без признаков жизни было обнаружено во дворе дома на улице Пионерской. Сейчас по факту гибели девочки проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Следователям предстоит выяснить, что именно произошло с девочкой и по какой причине она погибла.
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ИСТОЧНИК KP.RU