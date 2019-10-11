2019-10-11T10:37:26+03:00
Происшествия

В Самаре во дворе на Пионерской нашли тело 13-летней девочки

В причинах гибели подростка сейчас разбираются следователи
Анастасия ФИЛАТОВА
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Следователи проводят проверку по факту гибели подросткаСледователи проводят проверку по факту гибели подросткаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером в четверг, 10 октября, в центре Самары произошло ЧП. Возле жилого дома была найдена мертвой 13-летняя девочка.

- Тело подростка без признаков жизни было обнаружено во дворе дома на улице Пионерской. Сейчас по факту гибели девочки проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Следователям предстоит выяснить, что именно произошло с девочкой и по какой причине она погибла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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