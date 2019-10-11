В Самаре на подъезде к Фрунзенском мосту устанавливают отбойники и шумозащитные экраны
До конца года по мостовому переходу запустят движение транспорта
Фото: СамараТрансСтройФото: Twitter.com
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Фрунзенский мост в Самаре продолжают готовить к открытию движения. Там уже уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия и сейчас ведется обустройство проезжей части.
- Сейчас идет установка барьерных ограждений на участке перед мостовым переходом «Фрунзенский», - сообщили в твиттере представители компании-подрядчике «СамараТрансСтрой».
Также рабочие занимаются монтажом опор, шумозащитных экранов, системы освещения и благоустройством территории. Напомним, что движение по Фрунзенскому мосту планируется открыть до конца этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU