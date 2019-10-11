В Самаре возле Волгаря автобус № 5д влетел в бок BMW
Иномарке смяло всю левую сторону
Авария произошла по дороге на Сухую СамаркуФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Утром в пятницу, 11 октября, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там на улице Народной водитель автобуса № 5д протаранил автомобиль BMW.
- Около Волгаря по дороге на Сухую Самарку столкнулись автобус и иномарка. Легковушка со стороны водителя вся всмятку, - рассказали «Комсомольской правде — Самара» очевидцы.
Пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, пока не известно. Все обстоятельства аварии предстоит установить полицейским.
Автобуса протаранил иномаркуФото: Instagram.com
ИСТОЧНИК KP.RU