В Самаре возле Волгаря автобус № 5д влетел в бок BMW

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-11T11:58:57+03:00

Авария произошла по дороге на Сухую Самарку Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

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Утром в пятницу, 11 октября, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там на улице Народной водитель автобуса № 5д протаранил автомобиль BMW.

- Около Волгаря по дороге на Сухую Самарку столкнулись автобус и иномарка. Легковушка со стороны водителя вся всмятку, - рассказали «Комсомольской правде — Самара» очевидцы.

Пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, пока не известно. Все обстоятельства аварии предстоит установить полицейским.

Автобуса протаранил иномаркуФото: Instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU