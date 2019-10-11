2019-10-11T11:58:57+03:00
Происшествия

В Самаре возле Волгаря автобус № 5д влетел в бок BMW

Иномарке смяло всю левую сторону
Анастасия ФИЛАТОВА
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Авария произошла по дороге на Сухую СамаркуАвария произошла по дороге на Сухую СамаркуФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Утром в пятницу, 11 октября, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там на улице Народной водитель автобуса № 5д протаранил автомобиль BMW.

- Около Волгаря по дороге на Сухую Самарку столкнулись автобус и иномарка. Легковушка со стороны водителя вся всмятку, - рассказали «Комсомольской правде — Самара» очевидцы.

Пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, пока не известно. Все обстоятельства аварии предстоит установить полицейским.

Автобуса протаранил иномарку Фото: Instagram.com

Автобуса протаранил иномаркуФото: Instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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