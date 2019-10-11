В Самаре здание больницы общества «Красного Креста» приспособят под поликлинику

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-11T13:44:39+03:00

Здание было построено в 1902 году и уже давно требует ремонта Фото: twitter.com

Изменить размер текста: A A

В центре Самары отреставрируют еще один памятник архитектуры. Речь идет о здании больницы общества «Красного Креста» на улице Льва Толстого, 136, которое было построено в 1902 году.

На проектирование и реконструкцию объекта направят 21,7 млн рублей. Средства на эти цели заложены в бюджете на 2020 год. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте областного правительства.

Здание хотят приспособить под поликлинику. Планируется, что она будет рассчитана на 70 коек и на 260 посещений в смену.

ИСТОЧНИК KP.RU