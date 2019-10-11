В Самаре здание больницы общества «Красного Креста» приспособят под поликлинику
Реставрация памятника архитектуры должна начаться в 2019 году
Здание было построено в 1902 году и уже давно требует ремонтаФото: twitter.com
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В центре Самары отреставрируют еще один памятник архитектуры. Речь идет о здании больницы общества «Красного Креста» на улице Льва Толстого, 136, которое было построено в 1902 году.
На проектирование и реконструкцию объекта направят 21,7 млн рублей. Средства на эти цели заложены в бюджете на 2020 год. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте областного правительства.
Здание хотят приспособить под поликлинику. Планируется, что она будет рассчитана на 70 коек и на 260 посещений в смену.
ИСТОЧНИК KP.RU