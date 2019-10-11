В Самарской области нашли оружие раннего железного века
В Самарской области нашли древний артефакт — биметаллический клевец. Об этом сообщает пресс-служба управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.
- Артефакт раннего железного века обнаружил один из жителей села Молгачи Красноярского района, - отметили в ведомстве.
Мужчина передал свою находку на хранение в музей имени П.В. Алабина в Самаре.
Отметим, что под определением «клевец» понимается холодное оружие ударно-дробящего типа. Одна его часть сделана в виде клювообразного лезвия, а другая в виде обуха. Обычно клевцы предназначались для ближнего рукопашного боя, также ими вооружались всадники.
ИСТОЧНИК KP.RU