В Самарской области нашли оружие раннего железного века

СЕГОДНЯ 14:49 2019-10-11T14:49:38+03:00

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В Самарской области нашли древний артефакт — биметаллический клевец. Об этом сообщает пресс-служба управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

- Артефакт раннего железного века обнаружил один из жителей села Молгачи Красноярского района, - отметили в ведомстве.

Мужчина передал свою находку на хранение в музей имени П.В. Алабина в Самаре.

Отметим, что под определением «клевец» понимается холодное оружие ударно-дробящего типа. Одна его часть сделана в виде клювообразного лезвия, а другая в виде обуха. Обычно клевцы предназначались для ближнего рукопашного боя, также ими вооружались всадники.

ИСТОЧНИК KP.RU