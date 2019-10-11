2019-10-11T15:28:39+03:00
Общество

Приглянулось умение слушать: финансист из Самары поборется за сердце телеведущей Ольги Бузовой

Денис Воронко вошел в десятку мужчин, которые примут участие в новом романтическом шоу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: План Б / ТНТФото: План Б / ТНТ
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Житель Самары Денис Воронко поборется за сердце известной телеведущей, певицы и бывшей участницы проекта «Дом-2» Ольги Бузовой. Он вошел в десятку мужчин, которые примут участие в новом романтическом шоу «План Б» на телеканале ТНТ.

- Денису Воронко 29 лет, а его рост — 194 см, поэтому он считает идеальной высокую, статную, харизматичную и умную девушку. Ценит Ольгу за то, что та умеет слушать, но сомневается, прислушивается ли она, - рассказали создатели телепроекта.

По образованию самарец финансист. Увлекается плаванием и сноубордом, а также любит путешествовать. Молодой человек так сильно хочет семью и детей, что даже сделал татуировку с изображением Мадонны и младенца. Напомним, что первый выпуск шоу с участием Дениса Воронко выйдет в эфир уже 13 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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