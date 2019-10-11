Бутылки налево, пакеты направо: В Новокуйбышевске заработала сортировочная станция для мусора
В Новокуйбышевске открылась новая мусоросортировочная станция. Она сможет обрабатывать до 20 тонн отходов в час. Мощность станции - 100 тыс. тонн. Здесь есть две конвейерных ленты и один цепочный конвейер
- Все оборудование отечественное, в смену на конвейере работают 20 обученных сотрудников, - сообщили в Департаменте информационной политики Самарской области.
Станция официально открылась 11 октября. На мероприятии присутствовал министр ЖКХ региона Сергей Марков.
Мусоросортировочная станция позволит разделять мусор на фракции и давать ему вторую жизнь. Это в свою очередь будет способствовать сохранению экологии планеты.
ИСТОЧНИК KP.RU