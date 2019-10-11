2019-10-11T21:39:56+03:00
Общество

Бутылки налево, пакеты направо: В Новокуйбышевске заработала сортировочная станция для мусора

В час здесь смогут обработать до 20 тонн
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Здесь работают двадцать человекЗдесь работают двадцать человек
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В Новокуйбышевске открылась новая мусоросортировочная станция. Она сможет обрабатывать до 20 тонн отходов в час. Мощность станции - 100 тыс. тонн. Здесь есть две конвейерных ленты и один цепочный конвейер

- Все оборудование отечественное, в смену на конвейере работают 20 обученных сотрудников, - сообщили в Департаменте информационной политики Самарской области.

Станция официально открылась 11 октября. На мероприятии присутствовал министр ЖКХ региона Сергей Марков.

Мусоросортировочная станция позволит разделять мусор на фракции и давать ему вторую жизнь. Это в свою очередь будет способствовать сохранению экологии планеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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