В Самаре ищут водителя, который, припарковавшись на газоне, проехал по ноге пешехода

СЕГОДНЯ 09:10 2019-10-12T13:16:42+03:00

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В Самаре в больницу обратился человек с травмой ноги. Оказалось, что на него наехал неизвестный водитель. Его транспортное средство было припарковано на газоне. Выезжая оттуда, водитель не посмотрел вокруг и наехал на ногу пешеходу, находившемуся рядом. 45-летний мужчина пожаловался медикам, к делу подключилась и полиция.

- Сам водитель с места ДТП скрылся. Просим всех, кто что-то знает о ДТП, обратиться в Самаре по телефону 8(846)951-91-21, в любом регионе России по тел. 020 (102), - просят в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сейчас же полицейские произвели все необходимые действия: опросили жителей соседних домов, осмотрели само место происшествия. И очень надеются на показания очевидцев, которые уличат горе-водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU